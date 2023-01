Kampfpanzer-Lieferungen an Ukraine Pistorius steht schon vor seiner Vereidigung unter Druck

Zuvor hatte Scholz in einem auf Englisch geführten Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg seine bisherigen Positionen in der Frage der Waffenlieferungen wiederholt: „Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es notwendig ist, mit allen Mitteln, die wir einsetzen können.“ Er wiederholte auch seinen Vorbehalt, dass die Nato-Verbündeten vermeiden müssten, in einen direkten Konflikt mit Russland hineingezogen zu werden. Mit Blick auf weitere Waffenlieferungen sagte er: „Wir gehen nie allein, denn das ist notwendig in einer sehr schwierigen Situation wie dieser.“