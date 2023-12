Pisa-Studie Das deutsche Bildungs-Desaster

Über den Zustand an deutschen Schulen wird oft gemunkelt, nun hat man ihn schwarz auf weiß: Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben in der internationalen Leistungsstudie Pisa im Jahr 2022 so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften handelt es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden. Es ist das erste Pisa-Zeugnis seit der Corona-Pandemie.