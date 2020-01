Umstrittene Präimplantationsdiagnostik : 315 Gentests an Embryonen auf Erbkrankheiten

Berlin Die Präimplantationsdiagnostik ist in Deutschland zwar grundsätzlich verboten. Es gibt aber Ausnahmen – wenn Eltern ihrem Kind ein hohes Krankheitsrisiko vererben. Die Bundesregierung hat jetzt einen Bericht zur Erfahrung mit der PID vorgelegt.

(epd) Die Zahl der Fälle steigt, in denen mithilfe von Präimplantationsdiagnostik (PID) Embryonen auf schwere Erbkrankheiten untersucht werden. Wie aus einem am Mittwoch vom Bundeskabinett beratenen Bericht hervorgeht, wurde 2018 in 319 Fällen einer PID zugestimmt, in 315 Fällen wurde sie angewendet. Im Jahr zuvor hatte die Zahl der Zustimmungen bei 286 gelegen, 2016 bei 174.