Bewusst leben Was, wenn die mittleren Jahre die besten wären?

Dabei wandelt sich auch die Chronologie von Biografien. Männer werden heute öfter auch sehr spät noch mal Vater, Halbgeschwister wachsen in unterschiedlichen Generationen heran. Frauen werden Teil von Patchwork-Konstellationen. Andere schuften, um schon in jungen Jahren wie in Rente zu leben. Es gebe heute größere Entscheidungs- und Handlungsspielräume die eigene Lebenszeit zu gestalten, schreibt Bleisch, „wir planen, entwerfen, verwerfen, justieren, hoffen“. Damit steigt die Verantwortung, Bilanzfragen werden unerbittlicher. Doch das verstellt womöglich den Blick darauf, was die Phase in der Mitte des Lebens selbst zu bieten hat. Wenn Menschen etwa gelernt haben, negative Erinnerungen loszulassen, statt Entscheidungen zu bereuen und autark in die zweite Lebenshälfte aufbrechen. Wenn sie erkennen, dass das Leben ambivalent ist, dass es also unsinnig ist, sich auf einen Plan zu fixieren, weil auch die Variante B womöglich gar nicht so schlecht ist. Wenn sie Dinge hinnehmen können und sehen, dass aus Negativem Positives erwachsen kann. Und wenn sie genauso der Trauer einen Platz einräumen, weil manches eben einfach nur traurig ist. Viele philosophische Gedanken zu den Lebensfragen im mittleren Alter haben mit Akzeptanz zu tun. Und für Barbara Bleisch auch mit Freiheit. Denn der Schlüssel zur erfüllten Lebensmitte liegt für sie in der Fähigkeit, reflektiert Entscheidungen treffen zu können. Nicht durchs Leben geschoben zu werden, sondern die Richtung selbst zu bestimmen.