„Zerstörung der CDU? Ja, lol ey.“ : Amthor bleibt Rezo Antwort-Video schuldig

Berlin Millionen Rezo-Fans waren gespannt, doch die Erwartungen wurden enttäuscht: Der junge CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat sein geheim gehaltenes Antwortvideo auf die CDU-Kritik des Youtubers Rezo doch nicht veröffentlicht.

Dabei hatte er auf Facebook angekündigt, er werde auf seiner neuen Instagram-Kanal am Donnerstag „ein Video posten, auf das einige schon lange gewartet haben“. In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ zeigte er am Abend dann einen Ausschnitt und sprach mit dem Moderator darüber, dass er in der Nacht auf der Foto- und Video-Plattform mit der Veröffentlichung des Videos starten wolle - oder von „zumindest einem Teil davon“.