Pflegeversicherung: Höhere Beiträge für Kinderlose?

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bringt höhere Beiträge zur Pflegeversicherung für Kinderlose ins Spiel. Auch bisher zahlen sie schon 0,25 Prozentpunkte mehr.

Der Gesundheitsminister betonte, dass Kinderlose heute bereits einen höheren Beitrag in der Pflegeversicherung zahlten und verteidigte dies als „richtig“. „Denn Eltern ziehen die künftigen Beitragszahler groß und sichern das System so für die Zukunft.“

Keinen Handlungsbedarf sieht der Vorsitzende der CDU-Arbeitnehmerschaft und NRW-Gesundheitsminister, Karl-Josef Laumann. Er verwies auf den bereits erhöhten Beitrag für Kinderlose und sagte: „Dabei sollte es bleiben“. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Paul Ziemiak, hingegen verwies auf einen Beschluss des Deutschlandtags, nach dem die JU eine „finanzielle Gleichbehandlung von Familien und Menschen ohne Kinder in der Gesamtheit der Steuer- und Sozialversicherungssysteme“ fordert. Die JU führt in dem Beschluss auch eine Berechnung der Bertelsamann-Stiftung an, wonach jeder Kinderlose vom Generationenvertrag in einer Höhe von durchschnittlich 50.000 Euro profitiere.