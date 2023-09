Vor Pflegetag in Berlin Verbände fordern mehr Verantwortung für Pflegekräfte

Vor dem Start des Deutschen Pflegetags am Donnerstag in Berlin haben Vertreterinnen von Verbänden mehr Befugnisse und Mitspracherechte für Pflegekräfte gefordert. Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats (DPR), betonte, die vorliegenden Kompetenzen der Profession Pflege müssten besser genutzt werden. „Diese wünscht sich Mitsprache und Beteiligung in all den Punkten, die sie betreffen“, sagte Vogler. Dafür brauche es laut ihr aber einen politisch fokussierten Aufbruch, „der weit über das hinausgeht, was wir uns heute vorstellen können“. Im Moment fehle vielfach der Wille für eine abschließende Umsetzung.