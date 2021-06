Aufforderung von Gesundheitsminister Spahn : Bei Kritik an Pflegereform „ein bisschen runterfahren“

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn wünscht sich eine offene Einstellung zur geplanten Pflegereform. Nicht alle Probleme würden damit gelöst, aber es sei ein wichtiger Schritt. Die Reform soll am Vormittag im Kabinett beschlossen werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dazu aufgerufen, die geplante Pflegereform nicht zu zerreden. „Ich würde mir wünschen, dass wir in den Debatten in Deutschland gerade bei diesen Themen mal alle ein bisschen runterfahren und genau schauen, was passiert“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im WDR. „Das ist jetzt ein Pflegepaket, das, ja, nicht alle Probleme löst, aber doch zwei entscheidende Probleme angeht: eine regelhaft bessere Bezahlung in der Altenpflege für alle Pflegekräfte, die dort nicht nur in der Pandemie, sondern auch vorher schon jeden Tag Großartiges, Wichtiges leisten, und gleichzeitig keine Überforderung, Überlastung von Pflegebedürftigen vor allem bei längerer Pflegebedürftigkeit.“