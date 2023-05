Medienbericht Verband fordert Verankerung von Pflege im Grundgesetz

Aus Sicht der Pflegeratspräsidentin bringt das geplante Gesetz weder Entlastung, noch sichere es Pflegeleistungen für die Zukunft. „Es ist ein Versuch, zu retten, was wir übermorgen gar nicht mehr mit der vorhandenen Pflegeversicherung gestemmt bekommen“, kritisierte Vogler. „In vier bis fünf Jahren werden wir den Kipppunkt erreichen. Dann geht so viel Pflegefachpersonal in Rente, dass wir dieses niemals durch Ausbildung nachbesetzt bekommen.“