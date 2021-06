Pflegereform der Bundesregierung : Kabinett bringt Pflegelöhne nach Tarif auf den Weg

Eine Pflegerin schiebt eine ältere Frau im Rollstuhl durch einen Flur in einem Seniorenzentrum. Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Im kommenden Jahr soll die Tarifbezahlung in der Altenpflege kommen. Das hat die Bundesregierung in der nun verabschiedeten Pflegereform beschlossen. Auch eine finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen ist geplant.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine Pflegereform für höhere Löhne in der Altenpflege auf den Weg gebracht. Ab September 2022 müssen Pflegeeinrichtungen ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Zudem werden Pflegebedürftige bei den Kosten durch Zuschüsse zu ihren Eigenanteilen entlastet. Das Kabinett billigte nach Angaben eines Regierungsvertreters mehrere zuvor in der Koalition vereinbarte Änderungsanträge für ein bereits laufendes Gesetzesvorhaben. Der Bundestag soll dies noch vor dem Sommer verabschieden.