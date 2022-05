Bundestag verabschiedet Gesetz : Pflegekräfte sollen eine Milliarde Euro Corona-Hilfen bekommen

Berlin Pflegekräfte sind während der Corona-Krise mit am meisten gefordert worden. Jetzt sollen sie mit bis zu 2500 Euro pro Person belohnt werden.

Mit dem Pflegebonus fließen 500 Millionen Euro an mehr als 800 Krankenhäuser, wo besonders viele Menschen wegen Corona beatmet werden mussten. Die Kliniken sollen das Geld gestaffelt an die Beschäftigten verteilen, wobei der Höchstsatz an Fachpflegekräfte auf Intensivstationen gehen soll. Weitere 500 Millionen Euro gibt es für Altenpflegekräfte, die zwischen November 2020 und Ende Juni 2022 mindestens drei Monate in einem Heim gearbeitet haben. Sie sollen einen einmaligen Bonus von bis zu 550 Euro erhalten.