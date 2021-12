„Wichtige Möglichkeit für Sozialkontakte“ : Pflegebeauftragter fordert bessere Digitalausstattung in Heimen

Essen/Berlin Kein einziger der führenden Betreiber von Alten- und Pflegeheimen in Deutschland bietet laut einer Studie eine lückenlose Versorgung mit WLAN an. Das sollte aber Standard sein, kritisiert der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert von den Betreibern der Alten- und Pflegeheime eine bessere Versorgung der Bewohner mit einem Internetanschluss. „Kein Internet in einer stationären Pflegeeinrichtung bedeutet für die Bewohner eine erhebliche Einbuße an Lebensqualität“, sagte Westerfellhaus den Zeitungen der Essener Funke-Mediengruppe (Dienstag). Gerade in der Corona-Pandemie, wenn die Angehörigen nicht so oft kommen könnten, seien die digitalen Medien eine „wichtige Möglichkeit für Sozialkontakte“.