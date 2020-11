Mehr Geld für Krankenkassen : Bund beschließt neue Pflegestellen in Heimen

Berlin Zusätzliche Stellen sollen Pflegekräften die Arbeit erleichtern. Auch sollen Krankenkassen mehr Geld bekommen. Der Bundestag hat am Donnerstag ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Kritiker bezweifeln allerdings, dass damit schon alle Probleme in der Pflege gelöst sind.

20 000 neue Jobs in der Pflege, Hunderte zusätzliche Stellen in der Geburtshilfe und eine staatliche Finanzspritze für die Krankenkassen - der Bundestag hat am Donnerstag ein umfassendes Maßnahmenpaket verabschiedet, das Pflegeheime, Hebammen und Kassenpatienten entlasten soll. Unter anderem werden über die Pflegeversicherung 20 000 zusätzliche Stellen für Hilfskräfte in der Altenpflege finanziert. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen soll dadurch nicht steigen. Ein weiteres Förderprogramm soll 600 Hebammenstellen sowie bis zu 1750 Jobs zur Unterstützung von Hebammen schaffen.