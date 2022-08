Weite Entfernungen : Pflegende Angehörige sind laut einer Studie oft stark belastet

Berlin Was tun, wenn Vater oder Mutter viele Kilometer weit entfernt wohnt - und im Alter pflegebedürftig wird? Viele unterstützen ihre Eltern aus der Distanz. Das bringt oft erhebliche Probleme mit sich.

Viele pflegende Angehörige leben weit von ihren pflegebedürftigen Eltern entfernt - und sind dadurch stark belastet. Das zeigt eine neue Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. So fühlen sich 63 Prozent der Angehörigen, die aus der Distanz bei der Pflege helfen, dadurch belastet, dass sie die Eltern oder die anderen pflegebedürftigen Familienmitglieder nicht besser vor Ort unterstützen können. 75 Prozent der Befragten gaben an, dass es sie belaste, wegen der Entfernung in Notsituationen nicht vor Ort helfen zu können.