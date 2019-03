Petersburger Dialog im Sommer auf dem Petersberg: Schaffen Merkel und Putin in Bonn den Neuanfang?

Schaffen Merkel und Putin in Bonn den Neuanfang?

Klappt die Verständigung? Angela Merkel und Wladimir Putin (Archivfoto) werden im Juli in Bonn erwartet. Foto: dpa, Michael Kappeler

Berlin Erstmals seit der Krimkrise könnten die deutsche Kanzlerin und der russische Präsident beim Petersburger Dialog nach einer Basis für eine Verständigung suchen. Das Treffen wird am 18. Juli in Bonn beginnen.

Mitte Juli kann es zu einem neuen Abschnitt in den deutsch-russischen Beziehungen kommen. Erstmals seit der Krim-Krise wird erwartet, dass sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch Russlands Präsident Wladimir Putin am Petersburger Dialog teilnehmen. Der Ko-Vorsitzende der zivilgesellschaftlichen Dialog-Veranstaltung, Ronald Pofalla, bestätigte, dass das nächste Treffen vom 18. bis 20. Juli auf dem Petersberg bei Bonn stattfinden wird. Am Abend des 18. werde NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die rund 300 Teilnehmer aus Deutschland und Russland im Schloss Drachenburg begrüßen.