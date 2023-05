Auftakt des Petersberger Klimadialogs Diese Ziele strebt Außenministerin Baerbock an

Die Bundesregierung strebt für die diesjährige internationale Klimakonferenz in Dubai die Vereinbarung eines globalen Ziels für den Ausbau erneuerbarer Energien an. Zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs in Berlin sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vor Delegierten aus etwa 40 Ländern am Dienstag, sie wolle die Debatte darüber eröffnen, ob bei der nächsten Weltklimakonferenz nicht ein „Erneuerbaren-Ziel“ vereinbart werden könne. Einig waren sich die Rednerinnen und Redner, dass es im Kampf gegen den Klimawandel viel zu langsam vorangeht. Aktuell steuert die Welt auf eine Erderwärmung um fast drei Grad Celsius zu.