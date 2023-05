Petersberger Klimadialog in Berlin Mit Tempo gegen das Weltfieber

In diesem Jahr will und soll die Welt möglichst endgültig auf einen geänderten Pfad einbiegen: auf den Weg zum 1,5-Grad-Ziel. Baerbock gibt den Arbeitsmodus für die nächsten zwei Tage vor: „Ärmel hochkrempeln, damit wir vorankommen“. Denn es gehe um eine Welt, in der auch „unsere Kinder weiter sicher leben können“, sagt die Gastgeberin. Und so wolle man bei der diesjährigen Weltklimakonferenz COP28 in Dubai erstmals eine „globale Bestandsaufnahme“ machen, wie weit die Staatengemeinschaft auf ihrem Weg zum 1,5-Grad-Ziel, so beschlossen bei der Weltklimakonferenz 2015 in Paris, schon vorangekommen sei. Dieser Petersberger Klimadialog soll ein Fundament legen für die COP28 im Dezember, damit die Welt es tatsächlich schafft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.