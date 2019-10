Minister ins Krankenhaus gebracht : Altmaier stürzt bei Digitalgipfel von der Bühne – Saal geräumt

Foto: dpa/Bernd Thissen Helfer schirmen mit einer Decke die Sicht zur Bühne ab, nachdem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim Digital-Gipfel schwer gestürzt ist.

Dortmund Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist am Dienstag nach einer Rede in Dortmund von der Bühne gestürzt und hat sich verletzt. Er ist in ein Krankenhaus gebracht worden, der Saal wurde geräumt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Demnach stürzte der Wirtschaftsminister, als er nach seiner Rede die Bühne verlassen wollte. Schnell wurden Sichtschutzwände aufgebaut, Sanitäter kümmerten sich um Altmaier. Der Minister wurde mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht. Demnach war er bei Bewusstsein. Altmaier habe sich bei seinen Ärzten bereits für die Versorgung bedankt.

Altmaier wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinter dem Krankenwagen der Dienstwagen des Ministers. Foto: dpa/Bernd Thissen

In dem Saal sollen mehr als 1000 Menschen gewesen sein. Sie wurden nach draußen geleitet. Die Pressekonferenz um 11 Uhr mit Altmaier wurde abgesagt. Der Digitalgipfel findet weiterhin statt.

Altmaier hatte auf dem Digitalgipfel in Dortmund das Cloud-Netzwerk Gaia-X vorgestellt. Es soll unter anderem europäischen Firmen den Weg zu digitalen Geschäftsmodellen ebnen und auch helfen, mit Hilfe von Datenanalyse Krankheiten wie Krebs zu bekämpfen.

(rky/zim/lukra/rtr/dpa)