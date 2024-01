Vorschlag von Pistorius Union und FDP offen für Bundeswehrsoldaten ohne deutschen Pass

Um dem eklatanten Personalengpass in der Bundeswehr entgegenzuwirken, hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits eine modifizierte Wehrpflicht ins Gespräch gebracht. Nun hat er sich zudem offen dafür gezeigt, in der Truppe auch Soldatinnen und Soldaten ohne deutschen Pass aufzunehmen. „Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden“, hatte Pistorius jüngst gesagt. Es gebe auch Menschen im Land, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, betonte Pistorius.