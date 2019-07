Kommentar zum Brüssel-Poker : Vorsicht, Hinterzimmer!

Meinung Berlin Bei dieser Europa-Wahl wollte sich die Gemeinschaft beweisen, dass sie zu klaren und fairen Prozessen fähig ist. Die Wahl des Kommissionschefs droht aber doch zu einem Kuhhandel zu werden. Das Signal wäre fatal.

Europa muss sich in den nächsten fünf Jahren in einer Welt positionieren, in der Russland und China stark sind und in der die USA nur dann auf Europa Rücksicht nimmt, wenn es ihnen nutzt. Alle drei großen globalen Mächte stehen umso besser da, je schwächer und zerstrittener Europa sich zeigt. Umso mehr muss die EU nach außen Stärke und Geschlossenheit demonstrieren.