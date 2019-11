Berechnungen der FDP im Bundestag : Geplante Anhebung der Pendlerpauschale zu gering

Berlin Ab 2021 ist eine höhere Pendlerpauschale geplant. Von 30 Cent soll sie auf 35 Cent steigen. Allerdings reicht das nicht, um Inflationseffekte auszugleichen, berechnen die Liberalen.

Doch schon die Erhöhung auf

35 Cent im Jahr 2021 ist umstritten: Kritiker bei Umweltverbänden und Grünen halten sie für ein falsches Signal, weil sie den Anreiz erhöht, weite Strecken zur Arbeit zurückzulegen – und damit gerade dem Klimaschutz entgegen wirkt. Die zehn Landesregierungen, an denen die Grünen beteiligt sind, werden daher dem Steuerteil des Klimapakets im Bundesrat an diesem Freitag voraussichtlich nicht zustimmen. Damit dürfte das Paket in den Vermittlungsausschuss gehen. Ob es noch in diesem Jahr beschlossen wird, ist daher fraglich.