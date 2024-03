IW-Studie zu Patentanmeldungen Jedes achte deutsche Patent kommt von Erfindern mit ausländischen Wurzeln

Mehr als jede achte Patentanmeldung in Deutschland geht auf Menschen mit ausländischen Wurzeln zurück. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Damit entfielen über 13 Prozent aller in Deutschland entwickelten Erfindungen auf Menschen mit Migrationsgeschichte, so das Institut. „Der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2019 wurde somit 2020 nochmals übertroffen“, heißt es in der Studie. Da Patentanmeldungen einer Offenlegungsfrist unterliegen, bilde das Jahr 2020 das zum Auswertungszeitpunkt der Studie aktuelle Jahr.