Parteitags-Rede der grünen Kanzlerkandidatin : „Scheiße“ - Annalena Baerbock flucht nach Fauxpas

: Annalena Baerbock gibt Interviews am Randes des Parteitages. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Erst tosender Applaus und Verbeugungen in die Runde - dann ein deftiger Fluch: Als Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Bühne nach ihrer Rede beim Parteitag zusammen mit Co-Parteichef Robert Habeck verließ, sagte sie herzhaft „Scheiße“. Was steckt dahinter?

Im Internet ging ein entsprechender Filmausschnitt am Samstag viral. Aus Baerbocks Umfeld war zu hören, die frisch bestätigte Kanzlerkandidatin habe sich darüber geärgert, dass sie in ihrer Rede an einer Stelle neu ansetzen musste.