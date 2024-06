Vor Parteitag in Essen AfD-Chef Chrupalla für Einführung eines Generalsekretärs

In Essen sind für das Wochenende mehrere Demonstrationen angekündigt. Die erste sollte am Freitagabend am Hauptbahnhof der nordrhein-westfälischen Stadt stattfinden, eine weitere am Samstagvormittag von dort zur Grugahalle ziehen. Ihre Teilnahme an der Demonstration hat die Linken-Vorsitzende Janine Wissler angekündigt. „Ein breites Bündnis aus der Zivilgesellschaft von Initiativen, Gewerkschaften und Parteien ruft dazu auf, sich der AfD zu widersetzen und zu demonstrieren“, erklärte Wissler.