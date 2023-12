Trotz schlechter Umfragen und Haushaltschaos Die SPD stärkt dem Kanzler demonstrativ den Rücken

Da stand ein Kanzler vor den 600 angereisten Genossinnen und Genossen im Berliner Messesaal, der mit seiner weitgehend frei gehaltenen Rede einen Befreiungsschlag versuchen musste. Denn in den Umfragen steht die SPD derzeit bei nur noch 14 Prozent, die Zufriedenheitswerte mit Olaf Scholz sind so schlecht, wie bei keinem anderen Kanzler zuvor seit 1997. Und der aktuelle Haushaltsstreit in der Ampel verärgert und verunsichert viele in der Partei.