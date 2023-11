Vor Bundesparteitag der Grünen Verbände erwarten mehr Engagement für grüne Themen

Nicht nur die eigenen Parteimitglieder blicken mit Spannung auf den Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen ab Donnerstag in Karlsruhe. Auch Umweltverbände und Menschenrechtsorganisationen haben klare Erwartungen an die Partei. Im Fokus stehen dabei Beschlüsse für konsequenteren Klimaschutz auf Bundesebene und in der EU sowie eine neue Positionierung in der Migrationspolitik.