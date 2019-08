Parteiführung gesucht : Weiteres Kandidatenduo für die SPD

Ralf Stegner und Gesine Schwan treten für eine Doppelspitze der SPD an. Foto: dpa/Schindler

Berlin Für die SPD-Führung haben nun auch Vize-Chef Ralf Stegner und Partei-Urgestein Gesine Schwan aufgezeigt. In der SPD wird mit Spannung erwartet, ob sich auch noch ein politisches Schwergewicht meldet.

Auf die Frage, wer in Zukunft die SPD führt, gibt es seit Mittwoch zwei weitere Antwortmöglichkeiten: Gesine Schwan (76) und Ralf Stegner (59) wollen sich als Führungsduo bewerben. Nach Angaben aus Parteikreisen wollen sie ihre Bewerbung für den Parteivorsitz am Freitag bei einer Pressekonferenz offiziell machen.

Ralf Stegner gehört zum linken Parteiflügel und ist zurzeit stellvertretender SPD-Chef. Dem scharfzüngigen Harvard-Absolventen hängt das Image an, nicht sehr kooperativ zu sein. Umso bemerkenswerter ist die Paarung Stegner/Schwan. Sie gehört als Vertreterin der Seeheimer zum konservativen Flügel der Partei. Die Politikwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und zweifache Bundespräsidenten-Kandidatin gilt ebenfalls als streitlustig.

Die SPD kann mit ihrer Suche nach einer neuen Parteiführung bisher in der Öffentlichkeit nicht punkten. Bisher haben sich nur Politiker gemeldet, die Vize- oder weniger in ihren offiziellen Bezeichnungen führen. Also, klassisch die zweite Reihe, wenn überhaupt.