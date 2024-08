Paris als Vorbild Olympia soll zum deutschen Heimspiel werden

Bekannt ist schon, dass es bei einem Zuschlag des IOC dezentrale Spiele werden sollen. Vorhandene Wettkampfstätten will man möglichst nutzen. Berlin wäre gesetzt, dazu Hamburg, München, Leipzig und die Rhein-Ruhr-Region. Anfang Dezember will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei seiner Mitgliederversammlung in Saarbrücken den weiteren Kurs abstecken. In der SPD hofft man dann auf eine breite Unterstützung einer deutschen Olympiabewerbung. Fraktionsvize Dirk Wiese sagte unserer Redaktion: „Wir können mit der Austragung von Olympia 2040 dafür sorgen, dass dieses größte Sportfest der Welt nachhaltig, fair und friedlich gelebt wird.“ Wiese ergänzte: „Wenn wir in Deutschland eines können, dann ist es, Sportgroßereignisse zu organisieren. Das hat unser Land bei den großartigen Spielen der WM 2006 und zuletzt der EM 2024 bewiesen.“