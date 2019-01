Umstrittener Paragraf 219a: Kompromiss zu Abtreibungs-Werbeverbot stößt in SPD auf Kritik

Kompromiss zu Abtreibungs-Werbeverbot stößt in SPD auf Kritik

Berlin Trotz einer Lockerung des Werbeverbots für Abtreibungen geht die Diskussion um Paragraf 219a weiter. Die SPD-Politikerin Hilde Mattheis nennt den kürzlich gefundnen Kompromiss realitätsfern.

Der Kompromiss zur Lockerung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche stößt in der SPD auf Kritik. Die Parteilinke Hilde Mattheis sagte der Zeitung "Die Welt" (Mittwochsausgabe), der Kompromiss stelle sie nicht zufrieden. Rechtssicherheit und Rechtsklarheit, was Werbung und was Informationen sind, werde weiterhin nicht hergestellt.