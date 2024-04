Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen Streit um Abtreibungsrecht neu entbrannt

Über eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts in Deutschland ist neuer Streit entbrannt. In der kommenden Woche werden dazu Vorschläge einer Regierungskommission vorgestellt - und laut einem „Spiegel“-Bericht wollen die Experten eine generelle Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb der ersten zwölf Wochen empfehlen. Bisher ist eine Abtreibung nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches grundsätzlich strafbar, es sei denn, sie findet in den ersten zwölf Wochen statt und die Frau hat sich zuvor beraten lassen. Von Union und AfD kam Protest gegen eine solche generelle Straffreiheit. Die Organisation Pro Familia und die Linke im Bundestag warben für eine Regelung außerhalb des Strafrechts.