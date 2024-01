Paradoxe Lage am Arbeitsmarkt Zu viele Menschen sind schlecht qualifiziert

In normaleren Zeiten wäre das kein Grund zur Beunruhigung. Doch wir leben nicht in einer normalen Zeit. Um die enormen Herausforderungen der Zukunft stemmen zu können – vom Klimaschutz und Transformation über Migration und Demografie bis zu notwendigen Mehrausgaben für die innere und äußere Sicherheit – reicht es nicht, sich auf bisherigen Beschäftigungserfolgen auszuruhen. Deutschland feiert seinen nach wie vor hohen Beschäftigungsstand, doch eigentlich braucht es noch viel mehr Menschen vor allem in sozialversicherungspflichtigen Jobs.