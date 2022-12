Segen „Urbi et orbi“ Papst ruft in Weihnachtsansprache zu mehr Solidarität und Frieden auf

Während sich viele „um den gedeckten Tisch versammeln“, sagte der Papst: „Lasst uns an die Menschen denken, die an Hunger leiden, vor allem an die Kinder, während jeden Tag große Mengen an Lebensmitteln verschwendet und Gelder für Waffen ausgegeben werden.“ Er erinnerte an Afghanistan und Staaten am Horn von Afrika und bat, Flüchtlinge, Ausgegrenzte, Vertriebene, Arme und Ältere nicht zu vergessen.