Hans-Werner Adams war nicht zu hören : Was der heimliche Star des CDU-Parteitags eigentlich sagen wollte

Was der heimliche Star des CDU-Parteitags eigentlich sagen wollte

Sinzig/Berlin Die Tücken der Technik machen auch nicht vor dem CDU-Parteitag halt. Das musste ein Delegierter aus Sinzig nun feststellen. Während der Live-Schalte wurde sein Ton nicht übertragen. Wir haben mit ihm gesprochen und erfahren, was er eigentlich sagen wollte.

Woran hat es gelegen? Adams kann sich nicht erklären, wo das Problem genau lag. „Der Knackpunkt muss gewesen sein, als ich vom Technik-Check in den Plenarsaal geschaltet wurde“, sagte der Delegierte unserer Redaktion. Beim Technik-Check sei noch alles in Ordnung gewesen. „Danach leuchtete bei mir zwar auch alles noch grün, aber man hat mich wohl nicht mehr gehört. Ich habe aber nichts umgeschaltet“, erklärte er. Genauso habe er die Umstände auch der CDU-Geschäftsstelle erklärt, die nun prüfen will, wo das Problem gelegen hat.