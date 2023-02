Karlsruhe urteilt zur Palantir-Software Automatisierte Datenanalyse der Polizei verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schränkt die Datenverarbeitung durch die Polizei in Hessen und Hamburg ein. Das Gericht urteilt, dass die Regelungen zum Einsatz einer neuartigen Datenanalyse-Software bei der Polizei in Hessen und Hamburg in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig sind. Allerdings lehnten die Karlsruher Richterinnen und Richter diese Praxis nicht grundsätzlich ab, sondern forderten höhere Hürden und Abstufungen bei deren Anwendung. Das Urteil bezieht sich ausschließlich auf die Nutzung der Technik zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten.