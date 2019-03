Statt Einzellieferungen: Städte denken laut über zentrale Zusteller für alle Paketdienste nach

Berlin Die Kommunen dringen auf mehr Klimamaßnahmen des Bundes beim Verkehr. Im Fokus dabei: der steigende Lieferverkehr.

Am Montag waren Experten jener Arbeitsgruppe im Verkehrsressort von Minister Andreas Scheuer (CSU) zusammengekommen, die in einem vorläufigen Papier einst generelle Tempolimits und höhere Benzinabgaben gefordert hatte. Doch die Vertreter von Unternehmen, Gewerkschaften, Umwelt- und Verkehrsverbänden konnten sich bis zum Abend nicht auf einen abgestimmten Bericht einigen. Dieser soll der Bundesregierung eigentlich Maßnahmen empfehlen, die künftig im sogenannten Klimakabinett beraten werden. Die dazu bestimmten Minister soll noch vor Ostern tagen.