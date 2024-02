Einstufung als Verdachtsfall OVG Münster weist dritten Befangenheitsantrag der AfD ab

Die AfD ist mit einem dritten Befangenheitsantrag gegen Richter am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht gescheitert. Der Vorsitzende Richter sei nicht vom Verfahren auszuschließen, wie von der Partei gefordert, sagte am Freitag eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Grund für den Befangenheitsantrag war die Ablehnung einer weiteren Terminverschiebung. Ursprünglich wollte das OVG Ende Februar in mündlicher Verhandlung mehrere Berufungsklagen der AfD im Streit um die Einstufung durch den Verfassungsschutz verhandeln.