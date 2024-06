Vor dem Oberverwaltungsgericht Streit um Büro von Altkanzler Schröder – Erneuter Prozess

Im Streit um das frühere Büro von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) im Bundestag steht am Donnerstag ein weiterer Prozess an. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg verhandelt ab 10.00 Uhr mündlich über den Fall. Schröder (80) will per Gerichtsentscheidungen durchsetzen, dass der Bundestag ihm weiter ein Büro mit Räumen und Personal bezahlt. Vor dem Verwaltungsgericht hatte er in der ersten Instanz im Mai 2023 verloren.