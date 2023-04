Phänomen „Oversharing“ Wenn Menschen zu viel Intimes erzählen

Manchmal geschieht es am Rande von Partys in den musikberuhigten Zonen. In der Küche oder auf dem Balkon kommt man ins Gespräch mit Leuten, die man nicht gut kennt, redet über Musik, Filme, dies und das. Doch plötzlich beginnt das Gegenüber Dinge preiszugeben, die man höchstens engen Freunden anvertrauen würde. Wenn überhaupt. Plötzlich geht es um Beziehungsprobleme, Traumatisierungen aus der Kindheit, Krankheiten, Drogenkonsum. Fremde breiten ihre Probleme aus. Dabei scheint es manchen nur um die Selbstmitteilung zu gehen. Sie achten kaum auf die Reaktionen ihres Gegenübers, die Selbstentblößung ist ein Monolog, ein von der Seele-Reden zur falschen Zeit am falschen Ort. Im angelsächsischen Raum wurde dafür ein Begriff geprägt: „Oversharing“ – überzogene Mitteilsamkeit.