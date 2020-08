Tod in der Polizeizelle : Polizei handelte im Fall Oury Jalloh rechtswidrig

Die Sonderberater Jerzy Montag (l, Bündnis 90/Die Grünen) und Manfred Nötzel, Jurist, des Landtagsausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung stellen den Abschlussbericht im Fall Oury Jalloh vor. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg In der Polizeizelle ans Bett gefesselt verbrannte der Asylbewerber Oury Jalloh im Januar 2005. Unabhängige Juristen untersuchten nun im Auftrag des Landtags, ob die Polizei in dem Fall Gesetze brach. Das Ergebnis ist eindeutig.

Die polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ungeklärten Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh waren nach Einschätzung von juristischen Experten rechtswidrig. Egal, ob Feststellung der Identität, Fixierung oder Blutabnahme: das gesamte Handeln der Polizei am 7. Januar 2005 sei fehlerbehaftet und rechtswidrig gewesen, sagte Rechtsanwalt Jerzy Montag am Freitag in Magdeburg. Neben Montag war der frühere Münchner Generalstaatsanwalt Manfred Nötzel vom Rechtsausschuss des Magdeburger Landtages eingesetzt worden, die parlamentarische Aufarbeitung des Falles zu unterstützen.

Die externen Berater legten am Freitag nach rund acht Monaten Prüfung und Bewertung des umfangreichen Aktenmaterials ihren Abschlussbericht in Magdeburg vor. Die Berater stellten zudem fest, dass der Landtag in drei Fällen nicht richtig informiert worden sei. Es habe 68 Informationen des Landtags in 13 Jahren gegeben, die viele hundert Seiten Protokoll füllten, sagte Montag. In einem Fall habe Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) das Parlament 2017 über den Stand der Arbeit der Staatsanwaltschaft bewusst unvollständig informiert.

Der aus Sierra Leone stammende Oury Jalloh war im Januar 2005 betrunken und unter Einfluss von Drogen an Händen und Füßen gefesselt in einer Dessauer Polizeizelle ums Leben gekommen. Sein Körper wies schwere Verbrennungen auf. Die genauen Umstände des Todes konnten auch in zwei Gerichtsverfahren nicht geklärt werden.

(peng/epd)