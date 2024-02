Zwei Jahre Ukraine-Krieg „Das ist doch eine absurde Situation“

Fischer Diese Debatte weisen die Ukraine doch auch als das aus, was sie ist: ein demokratischer Staat. Man sollte die Ukraine nicht messen an friedlichen Demokratien in Europa, sondern an ihrem Kriegsgegner, an Russland. Sonst hat man ein schiefes Bild. Selbst Regierungsvertreter in der Ukraine sagen, dass das Land jetzt eigentlich Wahlen bräuchte. 2024 wäre auch in der Ukraine ein Wahljahr gewesen. Alle empfinden es als Manko, dass dies unter Kriegsbedingungen nicht geht. Aber die Ursache dieses Problems ist nicht mangelndes Demokratiebewusstsein in der Ukraine, sondern der russische Angriff. Das wird in Deutschland immer wieder vergessen. Und dann fallen viele zurück in alte Stereotype und beschreiben die Ukraine als durch und durch korrupten und undemokratischen Staat.