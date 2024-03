Hohe Nachfrage Vor Ostern könnten die Eier knapp werden

Nach Angaben des Branchendienstes „Marktinfo Eier & Geflügel“ werden vor allem nicht in allen gewünschten Gewichtsklassen, aus jeder Herkunft und aus allen Haltungsbedingungen Eier da sein. Expertin Margit Beck sagte unserer Redaktion: „Vielleicht wird nicht jeder sein Traum-Ei finden.“ Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2023 in Deutschland rund 13,1 Milliarden Eier in Betrieben mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen gelegt. Erstmals seit fünf Jahren sankt damit die Eier-Produktion in Deutschland.