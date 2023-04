Traditionelle Ostermärsche Tausende Menschen protestieren gegen Krieg und Aufrüstung

Seit mehr als 60 Jahren wird an Ostern gegen Atomwaffen und für Frieden demonstriert. Getragen werden die Ostermärsche von regionalen Friedensgruppen, Gewerkschaften und Parteien wie Die Linke. Demonstriert wurde in diesem Jahr in etlichen Orten, darunter auch in Berlin, Bonn, Köln, Hannover, Leipzig, München und Stuttgart – sowie in Düsseldorf.