Untersuchung beleuchtet Kriterien Ostdeutsch, was ist das eigentlich?

Jede Definition hat der Untersuchung zufolge ihre Tücken. Bei „geo-ostdeutsch“ nach dem Wohnort Ostdeutschland wären die vielen Menschen außen vor, die für Jobs in den Westen gezogen sind. Der Anteil der „Ostdeutschen“ wäre mit 16,7 Prozent so am kleinsten. Die Definition nach Geburtsort ließe ebenfalls Lücken, auch wenn der Anteil an der Bevölkerung mit rund 20 Prozent größer wäre. Am größten wäre die Gruppe der „Sozio-Ostdeutschen“ mit „Osthintergrund“ mit 26,1 Prozent. Die „Emo-Ostdeutschen“ wären davon eine Teilgruppe.