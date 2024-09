Ostbeauftragter Carsten Schneider „Lasst endlich mal ein paar Ostdeutsche durch!“

Schneider Die Ergebnisse in Sachsen und Thüringen haben mich nicht überrascht. In den vergangenen fünf Jahren hat die AfD zum Beispiel in Thüringen ihre vielen Mandate genutzt, um sich in der Gesellschaft stärker zu verankern. Dort gab es außerdem eine Minderheitsregierung, die nicht nur keine Parlamentsmehrheit hatte, sondern die in dem kleinstädtisch und ländlich geprägten Bundesland zu stark identitätspolitische Themen bearbeitet hat.