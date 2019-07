Interview mit dem Ost-Beauftragten der Bundesregierung : „Jedem Bürger in Ostdeutschland geht es heute besser als 1990“

Der CDU-Politiker Christian Hirte stammt aus Thüringen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), versucht die Erfolge der AfD in den östlichen Bundesländern trotz des erfolgreichen wirtschaftlichen Aufholprozesses in den vergangenen 30 Jahren zu erklären.

Herr Hirte, wo stehen wir nach 30 Jahren Einheit bei der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ostdeutschland an Westdeutschland? Auf einer Skala von Null bis zehn?

Hirte Auf der Skala von Null bis zehn stehen wir bei acht, weil die Wirtschaftsleistung Ost- und Mitteldeutschlands heute ungefähr bei fast 80 Prozent des West-Niveaus angekommen ist. Nach den schwierigen 90-er Jahren hatten wir eine hervorragende wirtschaftliche Entwicklung im Osten. In den letzten Jahren ist auch der gewerbliche und industrielle Anteil im Osten stärker gewachsen als in Deutschland insgesamt. Wir haben heute das wirtschaftliche Niveau des EU-Durchschnitts erreicht. Insgesamt sieht die Bilanz nach 30 Jahren Aufbau Ost sehr gut aus.

Das wird aber noch kaum öffentlich wahrgenommen. Der Eindruck ist doch eher, dass der Osten der deutsche Mezzogiorno ist.

Hirte Die Frage ist doch, wer diesen Eindruck hat oder vermittelt? Es stehen jedenfalls nicht jeden Morgen 14 Mio. Menschen auf und grämen sich. Manche haben aber ein Interesse an diesem Bild. Als jemand, der eben selbst aus dem Osten kommt und dort lebt, finde ich das befremdlich. Wir haben das Krebsübel der Arbeitslosigkeit weitgehend besiegt. Erstmals seit der Wiedervereinigung hatten wir 2018 einen positiven Wanderungssaldo von West nach Ost. Das liegt auch daran, dass die Attraktivität vieler ostdeutscher Regionen gestiegen ist. Sie müssen keinen Vergleich mit westdeutschen Regionen mehr scheuen. Man kann sicher in Stuttgart viel mehr verdienen als in Leipzig oder Erfurt, aber man wird feststellen, dass Wohnen oder Kinderbetreuung hier viel bezahlbarer und einfacher sind. Unterm Strich ist die Lebenssituation im Osten mindestens genauso attraktiv wie im Westen. Fünf von sieben so genannten Schwarm-Städten, wo überwiegend junge Leute hinziehen, sind im Osten, darunter Städte, an die man nicht sofort denken würde wie Chemnitz, Magdeburg oder Schwerin.

Aber kein ostdeutsches Bundesland kommt bisher auf das Niveau des schwächsten West-Landes, dem Saarland.

Hirte Das kommt darauf an, was sie vergleichen. Bei der Arbeitslosigkeit liegt Thüringen deutschlandweit im Mittelfeld. Zugegeben, die Unterschiede sind insgesamt noch groß und einige werden auch bleiben. Das liegt daran, dass Ostdeutschland 40 Jahre Freiheit und Marktwirtschaft fehlen. In dieser Zeit sind die Firmen im Westen gewachsen, im Osten heruntergewirtschaftet. Wir haben kaum inhabergeführte Firmenzentralen, die Wirtschaft im Osten ist kleinteiliger strukturiert. Wenn wir größere Fabriken haben, sind das in der Regel verlängerte Werkbänke. Das führt dazu, dass die hochinnovativen Jobs in Forschung und Managements im Westen angesiedelt sind. Der große Unterschied ist, dass man am oberen Ende in Ostdeutschland nicht so viel verdienen kann wie im Westen.

Fürchten Sie nicht, dass wegen des Bevölkerungsschwunds das Erreichte auch wieder verloren geht?

Hirte Die Demografie ist die größte Herausforderung. Das trifft besonders die Neuen Bundesländer. Wir haben Regionen, die ausbluten, und wir haben solche, die sich gut entwickeln. In meiner Heimat Thüringen sehe ich zum Beispiel eher einen Mangel an Bauplätzen als ein Klagen über Leerstand.

Warum kann der Osten nicht mehr auf 100 Prozent des West-Niveaus kommen?

Hirte Auch hier ist doch die Frage, auf welche Bereiche wir schauen. Bei Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht das Gefälle in die andere Richtung. Deutschland insgesamt ist doch nicht einheitlich. In Hessen liegt das Durchschnittsgehalt bei 150 Prozent des bundesdeutschen Durchschnitts, die ostdeutschen Länder erreichen alle ungefähr 83 Prozent, in Schleswig-Holstein nur 87 Prozent. Die Unterschiede innerhalb Westdeutschlands sind sehr viel gravierender als zwischen Ost und West. Aufgabe der Politik ist es, dort, wo die Nachteile besonders stark sind, für einen sozialen Ausgleich zu sorgen.

Was muss nach dem Ende des Solidarpakts für Ostdeutschland jetzt noch getan werden?

Hirte Der Bund wird ab 2020 zusätzlich zehn Milliarden Euro in die Hand nehmen, um sicherzustellen, dass kein Land nach der Reform des Länderfinanzausgleichs schlechter da steht. Das hilft vor allem den Ost-Ländern. Außerdem gibt es ab 2020 ein neues gesamtdeutsches Förder-Instrumentarium, das nicht mehr nach Himmelsrichtungen unterscheidet. Wenn Sie manche Regionen im Ruhrgebiet, im Saarland oder Rheinland-Pfalz anschauen, werden Sie feststellen, dass es im Vergleich dazu blühende Landschaften in ostdeutschen Regionen gibt. Hinzu kommen dann auch noch die milliardenschweren Strukturhilfen zur Bewältigung des Kohleausstiegs.

Noch mehr Geld soll verhindern, dass die AfD Wahlen gewinnt?