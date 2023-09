Fotos Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder - Bilder einer legendären Männerfeindschaft

Ein Bild aus guten und erfolgreichen Tagen: Der damalige SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder und der damalige Parteivorsitzende der Sozialdemokraten, Oskar Lafontaine, halten sich am Abend bei der Wahlkampfabschlußveranstaltung ihrer Partei am 25. September 1998 in Berlin an den Händen.