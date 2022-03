Am 17. November 2009 ist seine weitere politische Karriere ungewiss. Lafontaine gibt bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist. Er gesundet und treibt die Geschicke der Linken fortan als Fraktionschef der Linken im Saarland an. Im März 2012 bewirbt er sich bei den Neuwahlen als Spitzenkandidat. Im Hintergrund: ein mögliches Comeback in der Bundespolitik.



