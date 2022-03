Nach langem Streit : Oskar Lafontaine aus Linkspartei ausgetreten – So reagiert die Bundesspitze

Oskar Lafontaine aus Linkspartei ausgetreten – So reagiert die Bundesspitze

Düsseldorf Oskar Lafontaine verlässt die Linke. In einer persönlichen Stellungnahme erklärt er, warum er nicht länger dazugehören will. Die erste Reaktion aus der Bundesspitze ließ nicht lange auf sich warten. Zudem meldete sich das ZDF-Satiremagazin „heute Show“ zu Wort.

Der Streit innerhalb der Partei Die Linke im Saarland überschattete schon länger die eigentliche politische Arbeit. Geprägt war die Auseinandersetzung insbesondere zwischen Oskar Lafontaine , der zum Mitbegründer gehörte, die sich aus der westdeutschen WASG und er PDS in Ostdeutschland formierte, sowie dem saarländischen Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze.

Nur einen Tag nach seiner letzten Landtagssitzung kündigt am Donnerstag, 17. März, Lafontaine seinen Austritt aus der Partei an. Dies teilt der Politiker, der einst auch Saarbrückens Oberbürgermeister und im Kabinett von Gerhard Schröder SPD-Minister war, in einer persönlichen Stellungnahme mit, die der Saarbrücker Zeitung vorliegt.