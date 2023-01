Neuer Anlauf bei Organspendereform Die Widerspruchslösung ist keine Lösung

Der häufigste Grund, warum die oft überlebenswichtigen Organspenden nicht erfolgten, ist laut DSO die fehlende Einwilligung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will deshalb einen neuen Versuch starten, die Widerspruchslösung einzuführen, die vor drei Jahren im Bundestag gescheitert war. Damit würde jeder per se als Spender gelten, der nicht aktiv widersprochen hat. Für viele Menschen ist der Vorschlag bei dem sensiblen Thema verständlicherweise zu rigoros, sie fürchten einen zu großen Eingriff in die Selbstbestimmtheit – einen Kontrollverlust nach dem eigenen Tod. Die Skandale rund um den Organhandel einzelner Mediziner vor zehn Jahren trugen nicht gerade zu mehr Vertrauen bei. Auch wenn diverse Kampagnen der Bundesregierung gegensteuern sollten.