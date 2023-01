Lauterbach fordert Reform Bürger spenden deutlich weniger Organe

Angesichts eines deutlichen Rückgangs bei lebensrettenden Organspenden in Deutschland kommt die Debatte über eine weitreichende Reform wieder auf. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringt auf einen neuen Anlauf für grundlegend andere Spenderegeln. „Das geltende Gesetz ist gescheitert“, sagte der SPD-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen seien zwar zur Organspende bereit, dokumentierten das aber nicht. „Deswegen sollte der Bundestag einen erneuten Anlauf nehmen, über die Widerspruchslösung abzustimmen“ - also, dass man zunächst automatisch als Organspender gilt, außer man widerspricht. Das Echo ist geteilt.